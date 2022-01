Vier vragen aan Peter van Koppen, die aangaf waar Tanja Groen mogelijk ligt begraven

"Er zijn twee redelijk ruime locaties op de Strabrechtse heide gevonden waar Tanja Groen mogelijk ligt begraven", vertelt Van Koppen. "Op de ene locatie is een aanwijzing gevonden voor een verstoring van de grond, op de andere zijn drie plekken, gelegen in een driehoek, gevonden die redelijk dicht bij elkaar liggen. De grond is er sterk verstoord en die verstoring is meer dan 60 centimeter diep." Bovendien, zo meldt het onderzoeksteam in haar berichtgeving, 'hebben ze ongeveer de maat die kan worden verwacht als daar een lichaam in foetushouding begraven ligt, zoals bij Tanja's lichaam wordt verwacht'.

Peter van Koppen: "Wij hebben op een andere manier gewerkt, met zelfbedachte methoden die ons zijn aangereikt door technische mensen. Zo hadden wij niet bedacht om de neerslag van Cesium 137 die bij de kernramp van Tsjernobyl in 1986 is neergekomen, te meten."

In het document van het team staat ook dat in het eerste zoekgebied een 'indicatie van een verstoring' is. 'Die is echter vooralsnog alleen gemeten met de gammaspectrometer omdat de quad waarmee de grondradar wordt verplaatst niet op die plek kon komen.'

Wat kunnen deze locaties betekenen?

Van Koppen: "Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat er huisdieren liggen begraven en rommel begraaf je niet zo diep. Dat zou je ondieper doen. Of het ook graven van drie verschillende mensen zouden kunnen zijn? Dat kan."

En wat als Tanja nu toch niet wordt gevonden?

"Dat weet ik nog niet. We bekijken het stap voor stap. Het is een professioneel georganiseerd project en binnen dit project doen we naar meer cold cases onderzoek. Soms brengen we alleen een rapport uit en is het daarmee afgelopen, en soms gaan we door, zoals hier."