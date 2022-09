Belastingkantoor Alkmaar weer in beeld als AZC

Het voormalige belastingkantoor aan de Alkmaarse Robonsbosweg is opnieuw in beeld voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een memo die naar de raadsleden is gestuurd. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) had naar aanleiding van de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een verzoek ingediend. Het college laat in de memo weten bereid zijn mee te werken.

In eerste instantie had het COA z'n oog laten vallen op een hotel in Alkmaar voor de opvang van reguliere asielzoekers, statushouders (vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, red.) en nareizigers. De aanleiding was een kort geding over de opvang in de gemeente Velsen. Op een cruiseschip in Velsen-Noord worden daar nu honderden mensen opgevangen. Uit angst voor vertraging door het kort geding zocht het COA naar een alternatief.

Het college van Alkmaar heeft dit verzoek geweigerd omdat het graag zelf, in overleg met de gemeenteraad, de regie in handen wilde houden. Gisteren is er opnieuw een gesprek geweest met het COA waarbij er gesproken is over de huisvesting in het voormalige belastingkantoor. Het college wil naast asielzoekers ook Alkmaarders met hoge woningnood, de zogenoemde 'spoedzoekers', in het pand huisvesten.

Inhumane situatie

"Zoals u weet zijn wij bereid om - zeker gezien de inhumane situatie in Ter Apel en onveilige situatie elders in de wereld - mee te werken aan de opvang", zo staat te lezen in de brief aan de gemeenteraad. "Voor verzoeken op kortere termijn geldt dat er wel ruimte dient te zijn voor een zorgvuldige afweging en voorbereiding. Ook het betrekken van omwonenden hoort hierbij."

Het voormalige belastingkantoor deed eerder dienst als opvangcentrum voor asielzoekers. Van mei 2016 tot oktober 2018 werden 590 asielzoekers opgevangen in het kantoorgebouw. Het pand, dat eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, stond daarna een tijd te koop. Om hoeveel mensen het nu gaat is nog niet bekend.