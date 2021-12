Voormalig belastingkantoor wordt klaargemaakt voor asielopvang 'zodra er een plan is'

Alkmaarse raad boos over asielopdracht uit Den Haag: 'Gaat tegen alle afspraken in'

'Geen andere mogelijkheid'

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol laten weten dat er 'vanwege de noodsituatie geen andere mogelijkheid meer is' dan gemeenten aanwijzen die extra opvangplekken moeten creëren.

Voor het einde van het jaar zijn 2000 extra opvangplekken nodig. Gemeenten die zijn aangewezen om acute opvang te realiseren, moeten dit doen voor 'in ieder geval drie tot zes maanden'. Volgens Bouwmeester zoekt het COA ook naar oplossingen voor langere termijn. "De asielzoekerscentra zitten overvol en dit zijn, maar tijdelijke middelen."

'Situatie kan binnenkort wel helemaal anders zijn'

Het is nog onduidelijk wat er allemaal moet gebeuren om het gebouw - dat kortgeleden nog in de verkoop werd gezet - gereed te maken voor opvang. Er moet in ieder geval meubilair komen, vertelt wethouder Pieter Dijkman. "Hoe lang dit in beslag neemt, durf ik niet te zeggen. Maar ik zou van acht weken uit gaan, op zijn minst."

Ondanks dat het gebouw wordt klaargemaakt voor opvang, staat nog niet vast of er ook daadwerkelijk asielzoekers worden opgevangen. Dijkman: "De situatie kan over een aantal weken wel helemaal anders zijn."