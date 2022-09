Vandaag 200 asielzoekers op cruiseschip Velsen-Noord, elke dag zo'n 100 erbij

Volgens sommige geruchten zou het opvangschip in Velsen-Noord al uitpuilen van de asielzoekers, maar in realiteit staat de teller vandaag volgens het COA op ongeveer tweehonderd van de maximaal twaalfhonderd tijdelijke bewoners.

Gisteren kwamen de eerste honderd mensen aan het einde van de middag met een bus aan in Velsen-Noord.

Op sociale media is de tendens rondom de opvang nogal negatief. De beheerders van de Facebookgroep 'Je bent Velsen-Noorder als...' zeggen inmiddels elk bericht over het opvangcruiseschip te verwijderen.

De komende dagen komen er 'onder meer om logistieke redenen' stapsgewijs steeds meer asielzoekers aan. "In de komende dagen zullen er elke dag zo'n honderd mensen naar Velsen-Noord komen, totdat er 1.000, of incidenteel dus 1.200 mensen zijn", meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die instantie moet ervoor zorgen dat elke vluchteling in Nederland een dak boven het hoofd krijgt.

Dwarsdoorsnede van de groep asielzoekers in Nederland

Gisteren meldde burgemeester Frank Dales dat de eerste groep van zo'n honderd tijdelijke bewoners uit Syrië en Jemen afkomstig is. "Ze verbleven in Budel en Ter Apel in tenten." In die plaatsen vangt het COA asielzoekers normaal gesproken op. Maar al maanden slapen er regelmatig mensen buiten.

Over de tweede groep kan de COA-zegsman vertellen dat het 'een dwarsdoornsede is van de groep asielzoekers in Nederland' is. Het zijn zowel mannen als vrouwen en kinderen. Er zitten geen zogenaamde 'veiligelanders' bij, bevestigt hij. Dat was ook de afspraak van de gemeente Velsen met het COA.

Voorlopig is elke noodopvangplek in Nederland meer dan nodig, meldt de COA-zegsman. "Het is nog erg puzzelen met plekken. In Velsen-Noord is er nu een locatie bij, maar op andere plekken sluiten er ook weer opvangplekken. Ter Apel is voorlopig nog niet ontlast. We zijn er nog niet met de extra boten in Velsen en Amsterdam."