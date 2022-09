Eerste asielzoekers aangekomen bij opvangschip in Velsen-Noord

Gerrit de Vries, een van de ondernemers die de omgeving niet geschikt vindt, is niet van mening veranderd. De gemeente heeft wel maatregelen genomen om de locatie meer geschikt te maken voor de opvang. "Die maatregelen zijn goede maatregelen", zegt de Vries. "Alleen die maken de locatie niet meer of minder geschikt."

Rond 17.45 uur zijn de eerste asielzoekers aangekomen bij het opvangschip. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) verwachtte vorige week al dat vandaag de eerste bewoners konden komen, maar moest de rechtszaak van vanmiddag nog even afwachten.

Bezwaarprocedure gemeente

De gemeente Velsen en COA krijgen wel een kleine tik op de vingers van de rechter over hoe de juiste volgordelijkheid der dingen was geweest: eerst de omgevingsvergunning en daarna pas het schip, in plaats van andersom.

"Ik begrijp dat die mensen moeten worden gehuisvest", gaat De Vries verder. "Ik zou ze gunnen dat het op een daarvoor geschikte locatie gebeurt en dat is hier niet het geval." Er loopt nog een bewaarprocedure bij de gemeente over een handhavingsverzoek van de ondernemers. Daarin vragen zij onder andere om meer politie in de omgeving. "Op de beslissing die daarop volgt van de gemeente, kunnen we eventueel nog in beroep gaan."

Eerder liet De Vries weten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.