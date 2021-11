Voormalig belastingkantoor aan Robonsbosweg te koop, gemeente wil geen woningen

Het Rijkvastgoedbedrijf heeft het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg te koop gezet. Het pand staat leeg sinds het asielzoekerscentrum (azc) in 2018 haar deuren sloot. De gemeente ziet wonen op die locatie niet zitten en maakt het gebouw dan ook beschikbaar voor ondernemers die er één of meerdere bedrijven willen vestigen.

Daaronder vallen ook hotels, of bedrijven in de culturele- of ontspanningssector, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Het pand werd in 1977 gebouwd voor Rijksscholengemeenschap Noord-Holland. Die kwam er echter nooit in. Het was de Belastingdienst die er zijn intrek nam, en er tot 2015 bleef zitten. Daarna ving het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) van mei 2016 tot oktober 2018 in totaal 590 asielzoekers op in het kantoorgebouw. Sinds de sluiting van het azc staat het gebouw leeg, al is er wel leegstandsbeheer.

Tijdelijke opvang statushouders

GroenLinks en de Partij van de Arbeid zouden het liefst zien dat het voormalig azc aan de Robonsbosweg nog dit jaar ruimte gaat bieden aan statushouders, maar een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen. Nu het pand te koop staat, lijkt die optie definitief uit beeld.



Potentiële kopers kunnen tot uiterlijk 25 maart een bod uitbrengen op het 12.000 vierkante meter tellende pand. De gunning staat gepland voor 24 juni. Het pand wordt verkocht aan de hoogste bieder.