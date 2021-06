Toch geen statushouders in voormalig belastingkantoor

Er is geen overeenkomst bereikt over de opvang van honderden statushouders aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het leegstaande voormalige belastingkantoor werd eerder al eens gebruikt als asielzoekerscentrum. De gemeente laat nu weten dat het verzoek van het COA om het gebouw opnieuw in te zetten als opvanglocatie niet wordt ingewilligd. "De risico's voor Alkmaar zijn te groot."