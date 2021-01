Gemeente in gesprek met COA over tijdelijke opvang statushouders in belastingkantoor

ALKMAAR - Het voormalige belastingkantoor in Alkmaar moet worden ingezet als tijdelijke opvanglocatie voor statushouders, ofwel mensen met een verblijfsvergunning. Dat is het dringende verzoek van het COA aan de gemeente Alkmaar. Het college laat weten daar niet onwelwillend tegenover te staan. "We hebben het verzoek ontvangen en zien wellicht een gaatje."

Het voormalige belastingkantoor biedt plek aan meer dan 500 statushouders - Anne Klijnstra / NH Nieuws

Begin deze maand verstuurde het COA een brief naar de gemeente 'met het dringende verzoek om opnieuw gebruik te kunnen maken van de locatie aan de Robonsbosweg'. De locatie werd eerder gebruikt als asielzoekerscentrum en bood plaats voor zo'n 550 vluchtelingen. In maart 2018 sloot de vestiging, maar werd in datzelfde jaar opnieuw in gebruik genomen wegens een groot tekort aan opvangplekken. In mei 2019 werd het azc definitief gesloten. Vanwege de krapte op de woningmarkt verblijven statushouders nu, wachtend op een woning, noodgedwongen in asielzoekerscentra. "We hebben zitten puzzelen met wat we kunnen qua mogelijkheden", legt Alet Bouwmeester van het COA uit. "Oude locaties om statushouders op te vangen kwamen toen in beeld."

Het COA wil in het voormalige belastingkantoor 500 statushouders huisvesten voor een jaar, met een optie tot verlenging van een jaar voor ongeveer 250 inwoners. Dat de nood hoog is, blijkt uit de brief aan de gemeente: 'Deze locatie kan op korte termijn, wat ons betreft nog in januari, in gebruik worden genomen.' Druk van ketel Het onderbrengen van statushouders in de noodopvang, maakt ook weer wat bedden vrij in de reguliere centra. "Door hen hier onder te brengen is er straks weer ruimte om asielzoekers op te vangen. Het haalt daarmee de druk van de ketel." Daarmee is het huisvestingsprobleem van statushouders nog altijd verre van opgelost, gezien het pand zou dienen als tijdelijk onderkomen. "Het gaat hier om een tussenoplossing, om mensen met een verblijfsvergunning uit het azc te halen. We zijn druk in overleg met het COA, maar kunnen er verder nog geen uitspraken over doen", aldus het college.

In de eerste helft van dit jaar moeten 2.228 statushouders gehuisvest worden, verspreid over diverse gemeenten in Noord-Holland. In de tweede helft van 2020 waren dat er nog 1.070. Dat is dus een verhoging van circa 108 procent. En die verhoging leidt tot veel onbegrip bij Noord-Hollandse gemeenten. Zo moeten gemeenten in de regio Alkmaar in de eerste helft van 2021 in totaal 232 statushouders van woonruimte voorzien. Te veel, zeggen Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en de BUCH-gemeenten. Zij schreven daarom een brandbrief aan de staatssecretaris.