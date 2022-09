Aantal daklozen in Den Helder bijna verdubbeld, vooral mensen met GGZ-problematiek

Het aantal daklozen in Den Helder is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Opvallend is dat het vooral gaat om mensen met GGZ-problematiek. Bij de maatschappelijke opvang kunnen ze het grote aantal aanmeldingen amper aan, reageert Hil Rabenberg van dnoDoen. "De wachttijd voor een spoedopname is nu drie maanden. Die wachtlijst hadden we drie jaar geleden niet."

In slechts een jaar tijd steeg het aantal geregistreerd daklozen in Den Helder van 26 naar 42 mensen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de lokale partij Behoorlijk Bestuur. Ankerplaatsen De lokale partij uit Den Helder uitte zorgen over de plannen van het college om speciale woonunits te plaatsen, ankerplaatsen genoemd, voor 'overlastgevende' daklozen die moeilijk terug zouden zijn te plaatsen in de samenleving. Behoorlijk Bestuur vreest dat het bieden van speciaal onderdak aan deze mensen zal leiden tot overlast voor de omringende buurt.

"In principe zijn de meeste van de 42 daklozen die mogelijk in aanmerking komen voor speciale woonopvang in meer of mindere mate overlastgevend, zo is de ervaring van politie en GGZ", reageert wethouder van Armoedebeleid Peter de Vrij. Maar volgens wethouder De Vrij leert de ervaring met soortgelijke projecten elders in het land dat buurtbewoners en daklozen niet tot nauwelijks overlast van elkaar ervaren. "Dat komt mede door goede begeleiding en voldoende toezicht."

Gemeenten zijn sinds dit jaar bovendien verplicht een urgentieplan te maken om bij huisvesting voorrang te kunnen geven aan bepaalde doelgroepen zoals dak- en thuislozen. "Het is alleen heel lastig meer begrip te creëren voor een groep waar veel inwoners nauwelijks mee in aanraking komen", stelt de wethouder. Een dak als basis "Als er een beschikbare locatie gevonden is, gaan we uiteraard in gesprek met de buurtbewoners van deze locatie. Uit verschillende succesvolle projecten blijkt dat de meeste dakloze mensen met GGZ-problematiek weer goed kunnen gedijen, mits ze maar een dak boven hun hoofd hebben en de juiste begeleiding krijgen." "Je kunt niet dertig overlastgevers bij elkaar zetten", reageert Hil Rabenberg van de maatschappelijke organisatie dnoDoen. "Zolang het geen grote concentraties zijn, maar kleine groepen die met beheer in de gaten worden gehouden, voorzie ik met dit project geen problemen." Tekst gaat verder na de foto.

Wanneer iemand dakloos raakt, spelen er meestal meerdere problemen tegelijk. Snel ingrijpen met het bieden van begeleiding en opvang kan voorkomen dat de problematiek verergert. Die snelle opvang valt in Den Helder door het stijgend aantal daklozen niet meer te garanderen. De opvang barst bijna uit z'n voegen, vertelt Rabenberg. "Het wordt steeds drukker, waardoor de wachtlijst voor opvang alleen maar langer wordt. Doordat het aantal opvangplekken alleen tijdelijk toeneemt, zoals tijdens de coronacrisis, zal de opvangcapaciteit altijd spanningen opleveren. Maar nu loopt het wel écht spaak." Tekort aan behandelaren Wat Rabenberg opvalt is dat er vooral meer gevallen zijn van daklozen met psychiatrische problemen. "Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de lange wachttijden bij GGZ door het tekort aan behandelaren en plekken in vooral de zwaardere geestelijke gezondheidszorg."

