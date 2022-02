Succesvol Hilversums 'daklozenwijkje' wordt wat groter: extra huisje op komst

De zoektocht naar een nieuwe bewoner of bewoners is voorzichtig begonnen. Koeleman is in gesprek met de zogeheten ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid om te kijken wie het beste past zou kunnen passen bij het project én de huidige bewoners. De zorgmanager benadrukt dat het evenwicht broos is. Er wonen mensen met een verslaving én een psychische stoornis. "Niet iedereen past daar tussen", meldt Koeleman.

Er moet nu dus een huisje bij komen. Dat is hoognodig, omdat er volgens de gemeente ook veel vraag naar is. Dat weet Harro Koeleman van zorgorganisatie Kwintes als geen ander. "De druk is groot om die extra plek te gaan bezetten", weet hij.

Het wijkje is een succes. De daklozen wonen er naar grote tevredenheid en van overlast is vrijwel geen sprake.

'Daklozenwijkje' Keerpunt Zuid bestaat nu vijf jaar. Het is een omheind wijkje aan de rand van Hilversum waar dak- en thuislozen met psychische problemen en verslavingen zelfstandig leren wonen. Daar komt nog eens bij dat de bewoners van het wijkje - nu ze een huis hebben - geen overlast meer veroorzaken op andere plekken in Hilversum.

Beheerderscontainer kan wijken

De beheerderscontainer kan wijken, omdat dat juist geen succes is gebleken. Koeleman vertelt dat Kwintes op aanraden van andere gemeenten een gebouwtje had neergezet voor een beheerder. Maar na één of twee weken is besloten hier gelijk mee te stoppen. Het had een averechts effect.

"Daardoor werd het weer een instelling", aldus de zorgmanager. De bewoners klopten meteen voor van alles en nog wat aan. Dat is niet de bedoeling van het project, dat eind vorig jaar met vijf jaar is verlengd. "Het zijn gewone burgers die zelf verantwoordelijk zijn voor hun woning en het terrein. Die beheerdersunit wekte verwachtingen, want alles veranderde meteen."

Maximale bezetting

Koeleman en de gemeente zeggen allebei dat verdere uitbreiding op dit terrein onmogelijk is. Als die zevende containerwoning er daadwerkelijk komt, is ook meteen de maximale bezetting bereikt.

Bij het begin van het project waren er vraagtekens over dit project. Overlast werd gevreesd, maar dat is eigenlijk uitgebleven. Kwintes en de gemeente geven aan dat het 'goed gaat', maar dat vereist wel continue aandacht en inspanning. "Ik weet wat dat daar binnen gebeurt en dat willen we ook graag zo houden. Je moet er echt aan wat doem om dat zo te houden."

Keerpunt-Zuid wordt landelijk gezien als een geslaagd voorbeeld. Koeleman vertelt dat het project populair is in Nederland en dat hij veel andere gemeenten adviezen geeft over soortgelijke projecten voor overlastgevende dak- en thuislozen.