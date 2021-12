Telefooninzameling voor Amsterdamse daklozen: "Maakt 't leven een beetje makkelijker"

Een goed werkende smartphone is van levensbelang voor dak- en thuislozen. De Regenboog Groep is daarom met een inzamelingsactie begonnen. Een stabiele toegang tot het internet is juist voor die groep cruciaal om bereikbaar te zijn voor maatschappelijk werkers en instanties.

Van de 450 dagelijkse bezoekers aan de inloophuizen van de Regenboog Groep, heeft maar een vijfde een goedwerkende smartphone. "Alleen al voor de bezoekers van onze inloophuizen zitten op 360 gewenste telefoons", vertelt Jola Gosen van de Regenboog Groep. "Dan hebben we ook nog allerlei projecten voor economisch daklozen. Ook daar is een hele grote groep zonder of met slechte telefoon waarbij de apps niet kunnen draaien."

Youssef is een uitzondering. Hij is dakloos, maar heeft wél een smartphone. "Ik heb er één, maar hij is oud en bijna niet meer goed", vertelt hij in inloophuis De Kloof. "Ik heb hem voor contact met familie, vrienden en kennissen. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Voor sommige mensen is het belangrijk om hun e-mail te checken, hun bankrekening of reageren op woningnet." Daarbij komt dat ook de QR-code via de telefoon werkt en openbare gebouwen dus voor veel daklozen onbegaanbaar terrein zijn geworden.