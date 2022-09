Gewapende 19-jarige overvallers en gijzelnemers Amac Uitgeest voor de rechter • Amsterdammer verdacht van moord Spaarnwoude

Twee negentienjarige mannen uit Amsterdam en Leusden stonden vandaag voor de rechter voor een gewapende overval van de Amac en gijzeling van de mensen in de winkel aan de Westerwerf in Uitgeest.

Op 1 maart van dit jaar gijzelden drie mannen het aanwezige personeel en de klanten van de telefoonwinkel. De twee 19-jarigen worden van de misdaden verdacht. Een toen 17-jarige man uit Soest is al veroordeeld voor de overval en gijzeling.

De overvallers zouden rond half tien schreeuwend de Amac zijn binnengekomen. Met (vuur)wapens bedreigden zij alle medewerkers en klanten in de winkel één ruimte in, die zij afsloten. Daarna dwongen mannen één medewerker om geld en 49 telefoons met een totale waarde van 33 duizend euro aan hen af te staan. Toen ze de buit binnen hadden, vluchtten de misdadigers snel weg, maar de politie kon de mannen op de kanaalweg in Heiloo aanhouden.

De jongste overvaller is al door de jeugdrechter veroordeeld voor afpersing, vrijheidsberoving vuurwapenbezit en opzetheling. Het OM beschuldigt de oudere twee van hetzelfde, maar dan volgens het adolescentenstrafrecht.

Op 6 oktober doet de rechter uitspraak in de zaak.