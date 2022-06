Overleden Amsterdamse vrouw gevonden in Spaarnwoude, politie gaat uit van misdrijf

Het lichaam dat gistermiddag is gevonden in natuurgebied Spaarnwoude blijkt van een 35-jarige Amsterdamse vrouw. Een 40-jarige man, ook uit Amsterdam, is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie kreeg in de nacht naar gisteren het bericht over de vermissing van de vrouw. Direct werd een zoekactie op touw gezet en gistermiddag vond de politie haar lichaam, langs de Oostbroekerweg ter hoogte van de Valleiweg in Velsen-Zuid.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar de politie gaat uit van een misdrijf. Een Amsterdamse man is opgepakt, de politie verdenkt hem van betrokkenheid bij haar dood.

Vanwege het politieonderzoek wordt er verder geen informatie over de zaak gepubliceerd. De politie roep getuigen op zich te melden die tussen dinsdagavond en woensdagochtend iets hebben gezien of gehoord in natuurgebied Spaarnwoude of hier een grijze personenauto hebben zien rijden.