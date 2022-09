Gretig Telstar ruikt kansen tegen 'minder mooi voetballend' VVV: "Er is wat te halen"

Voor Telstar wacht opnieuw een wedstrijd tegen een club moet torenhoge ambities. Morgenavond om 21.00 uur gaan de Witten Leeuwen op bezoek bij VVV-Venlo, dat twee jaar geleden nog in de eredivisie speelde. Trainer Mike Snoei ziet vooral kansen. "VVV is aan ons gewaagd", zegt de oefenmeester, die beseft dat het nachtwerk kan worden.

Snoei: "VVV is aan ons gewaagd, dus er is wat te halen in Venlo" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Snoei kan in de wedstrijd tegen VVV-Venlo beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Anwar Bensabouh is nog een aantal weken uitgeschakeld met een knieblessure. Cain Seedorf was afwezig op de afsluitende training en verder was iedereen aanwezig.

Rots in de branding "VVV speelt iets minder mooi voetbal, maar heeft wel een hoop punten gehaald", zegt Thomas Oude Kotte over de aanstaande tegenstander. De centrale verdediger heeft zich ontpopt tot rots in de branding en heeft daarbij veel hulp gekregen van assistent-trainer Michael Dingsdag. Tekst loopt door onder de video

Thomas Oude Kotte leert van assistent-trainer Michael Dingsdag - NH Sport / Stephan Brandhorst

Doelsaldo Bij Telstar ligt de focus al weken op het afwerken. De Velsenaren zijn met vijf doelpunten de minst scorende ploeg in de eerste divisie. "Dat ligt niet alleen bij de aanvallers", zegt Snoei. Aan de andere kant hebben de Witte Leeuwen dertien tegentreffers te verwerken gehad, maar dat is volgens de trainer te wijten aan het forceren in eindfases tegen betere tegenstanders. Tekst loopt door onder de video

Telstar-trainer Mike Snoei vindt dat Telstar te weinig scoort - NH Sport / Stephan Brandhorst

De wedstrijd VVV-Venlo - Telstar begint morgenavond om 21.00 uur. Vanwege de interland van Jong Oranje beginnen alle wedstrijden in de eerste divisie een uur later dan gebruikelijk. Het duel in De Koel is live te volgen tijdens een extra lange uitzending van NH Sport (19.00-23.00 uur).