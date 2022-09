Frustrerende avond voor Telstar en Snoei: "Dit voelt niet lekker"

Telstar verloor vanavond met 0-1 van De Graafschap . De ploeg van Mike Snoei had recht op een punt, maar stond uiteindelijk voor de derde keer dit seizoen met lege handen. "Dit voelt niet lekker. Er had meer ingezeten, maar dan moet je wel die goal scoren."

Telstar begon enigszins verrassend aan het duel in een 4-3-3 formatie. Doorgaans kiest Snoei voor vijf verdedigers achterop. "Dat kon omdat zij maar één spits hebben voorin. Wij wilden juist wat aanvallender spelen en dat kon daarom mooi. Helaas leverde het geen grote kansen op", aldus Snoei over zijn tactisch strijdplan.

"De hele tweede helft hebben we op de helft van De Graafschap gespeeld. We hebben veel balbezit gehad, maar uiteindelijk kwam die bevrijdende goal niet. Dat is echt ontzettend jammer", zei Snoei na afloop van de nederlaag. "Wij hadden hier tegen De Graafschap gewoon minimaal een punt moeten pakken."

Belonen

Telstar moest in de 50e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd incasseren. Giovanni Korte zorgde voor de winnende treffer. Verdediger Thomas Oude Kotte zag het tegendoelpunt van dichtbij met lede ogen aan. "Ze kwamen door via rechts. Het was een goede voorzet en een goed doelpunt. Het was een van de weinige aanvallen van hun die goed liep. Zij belonen zichzelf wel. Wij hadden dat ook moeten doen", aldus Oude Kotte.