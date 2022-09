Telstar-verdediger Aktas baalt flink: "Het ontbreekt ons weer aan doelpunten"

Telstar verloor vanavond verdiend, maar ook geflatteerd met 3-0 van Heracles Almelo. De ploeg van trainer Mike Snoei speelde een ijzersterke eerste helft zonder de mogelijkheden te benutten. Özgür Aktas zag vanuit de defensie lijdzaam toe hoe de aanvallers meerdere grote kansen om zeep hielpen. "We weten dat we meer moeten gaan scoren."

De 27-jarige mandekker speelde ondanks de drie tegentreffers een dijk van een wedstrijd. Aktas kreeg de taak om spits Samuel Armenteros uit te schakelen en deed dat met verve. "Uiteindelijk doen we dat met zijn allen. We stonden goed compact en in een blok. Dan wordt het voor ons makkelijker. Als team hebben we het goed gedaan en als individu speel je dan ook beter", aldus Aktas over het uitschakelen van de tweevoudig international van Zweden.

