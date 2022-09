Vogelgriep slaat toe: kinderboerderij kapot van verlies 60 gevleugelde bewoners

Een groot verlies op kinderboerderij De Beestenboel in Zuid-Scharwoude. Door een uitbraak van vogelgriep moeten ze zestig ganzen, kippen en eenden ruimen. Voorzitter Michel de Vust werkt al 25 jaar op de kinderboerderij en is er kapot van.

Het is stil op kinderboerderij de Beestenboel. Hokken staan leeg en een briefje 'gesloten' hangt op het hek. Afgelopen weekend heeft de hoogpathogene, oftewel de ernstige, variant van de vogelgriep huisgehouden op de boerderij. Het betekent afscheid nemen van de zestig ganzen, kippen, vogels en eenden. "Afgelopen weekend kwamen we de eerste verschijnselen tegen bij de kippen", vertelt voorzitter Michel de Vust. "Ze bleven overdag op stok zitten, ze leken te slapen. Vlak daarna vonden we een overleden kip. Het ging heel snel. We waarschuwden de dierenarts en er werden monsters genomen. Gisteravond kregen we te horen dat die positief waren, ze hadden vogelgriep."

Michel is er kapot van. "Het is bijna niet onder woorden te brengen. Je bent jarenlang met liefde die dieren aan het verzorgen, sommige ganzen woonden hier al 20 jaar. Dan ga je die dieren wel leren kennen." Sierwatervogels en zorgboerderij Vogelgriep heerst nog altijd. Deze zomer werden in Noord-Holland veel grote sterns getroffen, waarvan maar een klein deel overleefde. Afgelopen maand trof de griep kleine vogelhouders: een hobbyhouder van sierwatervogels in Abbekerk en een zorgboerderij in Wieringerwerf. En nu is het dus raak op de kinderboerderij. Bij vogelopvang De Bonte Piet in Midwoud zijn ze bekend met de verhalen. "Normaal gesproken stopt de vogelgriep als het wat warmer weer wordt, maar dit jaar gaat het maar door", zei Marlies Testroote eerder tegen NH Nieuws. "Waarschijnlijk omdat het een virus is dat zich aanpast."

Natuurlijk wist Michel dat het kon gebeuren, maar de verhalen leken ver weg. Hij nam de landelijke verplichte maatregelen, de vogels werden opgehokt en afgeschermd. Toch bleek het niet genoeg om de dieren te beschermen. "Het is een kinderboerderij, we hadden geen totaal steriele omgeving. Misschien is er ergens toch een mus of muis naar binnengekomen die het aan zijn pootjes droeg." Vanmiddag worden de dieren geëuthanaseerd, 'geruimd klinkt zo hard'. De kinderboerderij blijft voor onbekende tijd gesloten voor bezoekers. Ondertussen houdt Michel samen met vrijwilligers de boel draaiende en geeft de andere dieren eten. Zodra het kan komen er nieuwe gevleugelde bewoners op de boerderij. Als het kan, zou hij ze graag vaccineren zodat de dieren weer vrij kunnen rondlopen. Helaas is dat nog toekomstmuziek, volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is er nog geen goedgekeurd vaccin.