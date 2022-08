Groep internationale studenten bouwkunde werkt aan bijzonder project: een kippenhok

In totaal veertig studenten uit binnen- en buitenland werken deze week aan een nobel project: een kippenhok voor kinderboerderij Schoterhoeve in Haarlem. Er komt steeds vaker vogelgriep voor waardoor de kippen op stok moeten. Met de nieuwe ren hebben de vogels veel meer bewegingsvrijheid.

Van de studenten uit onder andere Griekenland, Duitsland en Liechtenstein doet zo goed als iedereen de master bouwkunde of vergelijkbare studies. Ze werken in verschillende groepen aan het project. Vanmiddag zijn er een stuk of tien in de werkplaats daadwerkelijk aan het bouwen.

"Het is heel leuk om te doen", zegt Mathilde Siderius, student bouwkunde aan de TU Delft. "Maar het is ook tegelijk de grootste uitdaging om het met zijn dertigen samen te moeten werken. En iedereen rent van groep naar groep om te overleggen over verschillende onderdelen, want het moet uiteindelijk een geheel worden natuurlijk."

Verschillende groepen

De studenten werken in verschillende onderdelen zoals constructie, gevel en het dak. "Die onderdelen zijn door verschillende ontwerpteams ontworpen in de eerste twee dagen. Vandaag en morgen wordt de ren in elkaar gezet", aldus student Menno van der Heijden.

Vogelgriep

Vanwege de vogelgriep die nu het hele jaar voorkomt, hebben kippen minder bewegingsvrijheid. "Daarom hebben we deze opdracht aan de studenten gegeven", zegt Joost Pothast van de afdeling natuur, milieu en educatie van de gemeente Haarlem.

"We proberen met name kinderen bewust te maken van natuur en hoe daarmee om te gaan. Zo beheren wij de schooltuinen en kinderboerderijen in Haarlem. Zo wist ik dat ze bij kinderboerderij Schoterhoeve een ander kippenhok nodig hadden."

Foto van oude kippenhok op de kinderboerderij. Tekst gaat door onder de foto.