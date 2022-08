Toch nog jonge grote sterns op Texel ondanks massale sterfte door vogelgriep

De vogelgriep heeft een flink gat geslagen in de vogelpopulatie. Vooral de grote sterns werden zwaar getroffen. Inmiddels is de ziekte onder deze vogels zo goed als uitgedoofd, vertelde onderzoeker Mardik Leopold eerder deze week in de Texelse Courant. "80 procent is dood of vertrokken, de overige 20 procent heeft de ziekte zelf overwonnen en is nu immuun."

De dieren die het hebben overleefd, of gezonde dieren die hiernaartoe zijn gekomen, hebben deze zomer met succes een nieuwe broedpoging gedaan. Zo'n 600 paren grote sterns hebben een nestje gemaakt en daarvan zijn zo'n 300 jonge vogels geboren, aldus Staatsbosbeheer.

Resistent

Naast een broedplek in Zeebrugge is dit de enige andere bekende plek waar dit is gebeurd. Onderzoeker Leopold heeft afgelopen weekend een aantal jonge vogels geringd, vlak voor ze hun nest uit konden vliegen. Ze hopen erachter te komen of deze dieren ook vogelgriep hebben gehad en of ze nu misschien wel resistent zijn geworden. Verder willen ze weten of de dieren blijven leven en de komende jaren terugkomen naar Texel of andere broedplekken.

De vogels zijn nog even hier te zien, vanaf half september zullen ze overwinteren in Afrika.