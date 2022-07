Mysterie van vervoersverbod-bord in Amsterdam ontrafeld: vogelgriep vastgesteld in Watergang

Het deed menig wenkbrauw fronsen, het mysterieuze vogelgriep-bord op de hoek van de Hoofdweg en de Arubastraat in de Amsterdamse wijk De Baarsjes. Niemand wist waarom het bord in de straat stond en ook de gemeente kon gistermiddag niet met een antwoord komen. De uiteindelijke reden? Er is vogelgriep vastgesteld bij het dorpje Watergang en de vervoersverbod-grens van tien kilometer loopt dwars door Amsterdam.

Naar aanleiding van het verhaal over het mysterieuze 'vogelgriep' bord kwamen er meerdere reacties bij ons binnen van andere locaties van het bord in de stad. Zo werd het bord gesignaleerd op de Overtoom, de Kruislaan en op het Weesperplein. Maar wat nou precies de betekenis was van het bord wisten ook zij niet.

Een oplettende tipgever wist dat antwoord wel te geven: "De reden van het bord is dat er vogelgriep is gesignaleerd in Watergang. Daaromheen geldt voor een straal van tien kilometer een verbod voor vervoer van vogels."

Zeer besmettelijk

En dat antwoord was de juiste oplossing. Bij het kleine dorpje Watergang, dat tussen Landsmeer en Broek in Waterland ligt, is bij een hobbyhouder vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie gaat het waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant van het virus. Om de verspreiding tegen te gaan zijn er bij de hobbyhouder ongeveer 550 vogels geruimd.

Omdat de vogelgriep zeer besmettelijk is, mag er in een straal van tien kilometer geen vervoer van pluimvee plaatsvinden. Ook geldt het verbod voor het gebruik van mest van vogels en mag er in gebied niet gejaagd worden op eenden.

Artis

Artis ligt in de straal van deze tien kilometer. Met die reden staan er extra borden in de stad zodat de vogels in de dierentuin geen gevaar lopen. Volgens het ministerie van Landbouw hebben de maatregelen verder geen gevolgen voor de dierentuin.