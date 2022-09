Vogelgriep vastgesteld op zorgboerderij in Wieringerwerf, alle 130 kippen geruimd

Op een zorgboerderij in Wieringerwerf is vogelgriep vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de 130 kippen op de boerderij geruimd. Binnen een straal van tien kilometer rond het bedrijf zitten nog drie andere pluimveebedrijven. Hiervoor geldt per direct een vervoersverbod.