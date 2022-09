Tijdelijke Zaanbrug dicht voor scheepvaart, schippers moeten omvaren

De brug is nog maar net geopend, maar heeft nu al kuren. De tijdelijke Zaanbrug, de verbinding tussen Wormer en Wormerveer, heeft een kapotte cilinder en deze moet vervangen worden. Schippers moeten daarom omvaren via de Nauernasche Vaart, Purmerend of het Noord-Hollandskanaal. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren.

archieffoto tijdelijke Zaanbrug - Kees Klinkenberg

De eerste storing kwam maandagavond binnen. De cilinder moet ervoor zorgen dat de brug bij de Lassiestraat geopend kan worden. Schepen lager dan 1 meter 20 kunnen wel onder de brug blijven doorvaren. Over de brug kan ook gewoon gereden worden. Binnenvaartschippers maakte zicht tijdens de werkzaamheden al zorgen over de lange wachttijden voor de tijdelijke brug. "Als hier een tijdelijke brug komt die maar twee keer per uur open gaat, dan is dat al een behoorlijke beperking", laat Andries de Weerd van de brancheorganisatie Schuttevaer eerder weten. NH Nieuws maakte hier eerder een reportage over .Tekst gaat door onder de video.

Werkzaamheden tijdelijke Zaanbrug gestart, binnenvaartschippers nog bezorgd - NH Nieuws

Door de tijdelijke brug is sinds juli een nieuwe verkeerssituatie van kracht met eenrichtingsverkeer. Provincie Noord-Holland vertelde daar eerder over: "Verkeer dat via de tijdelijke brug over de Zaan wil rijden, kan dan wel vanuit de Dubbelebuurt de tijdelijke brug oprijden, maar kan niet meer rechtdoor rijden richting de Stationsstraat. Verkeer richting de Stationsstraat wordt via de Wandelweg geleid."