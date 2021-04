Tijdelijke Zaanbrug op steenworp afstand: 'Locatie kwam als beste naar voren'

Het heeft wat jaren geduurd, maar eindelijk lijkt de nieuwe Zaanbrug in zicht. Over een paar jaar moet de huidige brug, wat de verbinding is tussen Wormer en Wormerveer, vervangen zijn. Tot die tijd komt er vanaf 2022 een tijdelijke brug bij de Lassiestraat en Stelling Wonen.

De huidige brug moet hoognodig vervangen worden. "Hij is oud en versleten", vertelt omgevingsmanager van de Zaanbrug, Willem Fontein. Daarnaast sluit het aan bij het project: 'Vaart in de Zaan.'

Om de nieuwe brug te kunnen bouwen, moet er een noodbrug komen. Deze tijdelijke brug kost zo'n 2,5 miljoen euro. Het was niet meteen duidelijk wat de juiste plek was, want er waren verschillende opties mogelijk. Zo werd een lange tijd over de Ned Benedictweg bij de Prins Clausbrug gesproken, maar door de stikstofwet is dat idee door de Raad van State verworpen. Er zou te veel verkeer over die route gaan.

Uiteindelijk is er gekozen voor het stuk water bij de Lassieweg en Stelling Wonen. Fontein: "Het ligt haaks op de Zaan, waardoor deze het beste is voor de scheepsvaart. Daarnaast is hier de meeste ruimte op de Zaanweg om het kruispunt dat nodig is voor het verkeer aan te kunnen leggen." De huidige Lassieweg heeft een T-splitsing.

Geduld

De provincie organiseert een aantal informatiebijeenkomsten om het plan aan geïnteresseerden toe te lichten. Volgens Fontein is er veel begrip vanuit de bewoners: "Maar ze willen zo min mogelijk overlast qua geluid- en verkeershinder."



Dat laatste is met de verwachting dat het verkeer toeneemt een probleem. De 'kinderziektes' zijn uit de tijdelijke brug gehaald, maar de kans blijft aanwezig dat bestuurders even voor een open of dichte brug komen te staan. Met onder andere het eenrichtingsverkeer richting het centrum van Wormerveer probeert de provincie de doorstroming soepel te laten verlopen.

De tijdelijke brug is naar verwachting in 2022 bereikbaar. De nieuwe Zaanbrug zal zo'n anderhalf jaar later de verbinding tussen Wormer en Wormerveer zijn.