Brug Wilhelminasluis op zijn plek: "Een heel bijzondere dag!"

ZAANSTAD - Het zou een feestelijk gebeuren moeten zijn. De tribunes waren al geregeld, maar door het coronavirus is het niet mogelijk om dit spektakel ter plekke aan de geïnteresseerden te tonen.



Vandaag worden de vallen, in de volksmond ‘brugdelen’, ingevaren. Dit gebeurt met veel precisie en als alles volgens plan verloopt is eind mei de brug klaar voor gebruik.

NH Nieuws / Thyra de Groot

Voor Rik Panman, projectleider Provincie Noord-Holland. Panman is het alsnog een belangrijke dag: “Hier werken we al sinds 2012 naartoe.” Omdat de tribunes afbesteld moesten worden, heeft bouwbedrijf Heijmans heeft een livestream opgezet en daardoor was het invaren van de brugdelen alsnog live te volgen.

Bijzondere vondsten De Wilhelmina- en Beatrixbrug komen uit de jaren ‘60. “Dit is de plek waar Zaandam is ontstaan”, aldus Panman. De sluizen worden dieper gemaakt en tijdens het graven zijn ze op verschillende dingen gestuit. Panman: “Er komt vanalles naar boven. We vinden hele kokosnoten, delen van de walvisvaart die hier vroeger zat en oude kanonskogels.” De vondsten worden op locatie gezeefd en daarna onderzocht door de archeologen. Aan het eind van de ochtend waren de vallen negentig graden gedraaid, maar het geheel op zijn plek plaatsen kan de hele dag duren.

NH Nieuws