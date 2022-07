Tijdelijke Zaanbrug zorgt voor nieuwe situatie met eenrichtingsverkeer en omrijden

Nog één nachtje slapen en dan is het zover: de Zaanbrug, de verbinding tussen Wormer en Wormerveer, gaat met pensioen en een tijdelijke brug wordt in gebruik genomen. Door de verandering komt er een eenrichtingsweg en vandaag kan dit voor hinder zorgen. Zo is de Zaanweg deels afgesloten en wordt het verkeer via de Wandelweg en Stationsstraat omgeleid.

"Er geldt dan een nieuwe verkeerssituatie", laat Provincie Noord-Holland schriftelijk weten. "Verkeer dat via de tijdelijke brug over de Zaan wil rijden, kan dan wel vanuit de Dubbelebuurt de tijdelijke brug oprijden, maar kan niet meer rechtdoor rijden richting de Stationsstraat. Verkeer richting de Stationsstraat wordt via de Wandelweg geleid." NH Nieuws maakte eerder een reportage over de tijdelijke brug. Tekst gaat door onder de video

De tijdelijke brug kost zo'n 2,5 miljoen euro en zal liggen bij de Lassiestraat. Er is een kans dat door de huidige prijzen de brug duurder uitvalt. Het gehele project kost zo'n 28,5 miljoen euro. Andere plekken, zoals de Ned Benedictweg bij de Prins Clausbrug, zijn vanwege de stikstofwet door de Raad van State verworpen. Er zou te veel verkeer over die route gaan.

De tijdelijke brug zorgt niet alleen voor veranderingen in het verkeer. Ook de scheepvaart gaat hinder ondervinden. De schippers maken zich daarom flink zorgen. "Als hier een tijdelijke brug komt die maar twee keer per uur open gaat, dan is dat al een behoorlijke beperking", zegt Andries de Weerd van de brancheorganisatie Schuttevaer.

"Als daar bovenop nog besloten wordt tot een spitssluiting van twee uur in de ochtend en twee uur in de middag, dan is de overlast niet meer gelijk verdeeld. Onze achterban zegt: dan kan ik mijn bedrijf beter stoppen." Wethouder Gerard Slegers zegt als het daadwerkelijk uit de hand loopt, bereid te zijn om snel weer om tafel te zitten en met een oplossing te komen.

2023

Dit weekend is de Zaanweg in Wormerveer nog afgesloten. Vanaf morgen is de tijdelijke brug klaar voor gebruik. De sloop en bouw van de Zaanbrug duurt ongeveer 12 maanden. Daarbij wordt de Zaanweg heringericht. Als alles soepel verloopt, zal eind 2023 de nieuwe Zaanbrug geopend worden.