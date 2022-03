Werkzaamheden tijdelijke Zaanbrug gestart, binnenvaartschippers nog bezorgd

Er is twintig jaar over gepraat, maar vandaag zijn de eerste werkzaamheden rond de Zaanbrug gestart. Komende maand gaat er gebouwd worden aan een tijdelijke brug tussen Wormer en Wormerveer, zodat de huidige Zaanbrug gesloopt en opnieuw gebouwd kan worden. Ondertussen maken schippers zich nog flinke zorgen.

Die zorgen gaan over de lange wachttijden voor de tijdelijke brug; omdat die maar langzaam open en dicht gaat wil Zaanstad een beperking opleggen aan het aantal keren dat hij open mag. "Als hier een tijdelijke brug komt die maar twee keer per uur open gaat, dan is dat al een behoorlijke beperking", zegt Andries de Weerd van de brancheorganisatie Schuttevaer.

"Als daar bovenop nog besloten wordt tot een spitssluiting van twee uur in de ochtend en twee uur in de middag te doen, dan is de overlast niet meer gelijk verdeeld. Onze achterban zegt dan: dan kan ik mijn bedrijf beter stoppen."

Blokkades

Eerder schreef het Noordhollands Dagblad al dat schippers dreigden de verschillende Zaanse bruggen te blokkeren als deze plannen door zouden gaan.

De Weerd is daar niet blij mee, want dat zou het imago van de binnenvaart geen goed doen. "Maar het gaat zoveel kosten: er staan kranen, machinisten en vrachtwagens te wachten. Het hele treintje loopt in de soep. Daarom zeggen wij: houd het bij die twee keer per uur open, dan is de pijn eerlijk verdeeld."