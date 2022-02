Plannen Zaanbrug definitief: nog dit jaar wordt er gestart met de sloop en bouw

Er sneuvelen 17 bomen en het duurt tot eind 2023, maar de werkzaamheden voor de Zaanbrug gaan in april dan eindelijk echt beginnen. Tijdens de online informatiebijeenkomst gisteravond blijkt dat enkele bewoners zich zorgen maken over de veiligheid van de tijdelijke brug. Om dit in de gaten te houden is 'monitoren' volgens omgevingsmanager Zaanbrug, Willem Fontein, cruciaal.

De nieuwe Zaanbrug - Provincie Noord-Holland

Om de nieuwe brug tussen Wormer en Wormerveer te kunnen bouwen, moet er een noodbrug komen. Deze tijdelijke brug kost zo'n 2,5 miljoen euro. Maar met de huidige prijzen valt dit hoogstwaarschijnlijk duurder uit. Het hele project kost 28,5 miljoen euro. Tijdelijke brug De noodbrug komt bij de Lassieweg en Stelling Wonen. Het was niet meteen duidelijk wat de juiste plek was. Zo werd een lange tijd over de Ned Benedictweg bij de Prins Clausbrug gesproken, maar door de stikstofwet is dat idee door de Raad van State verworpen. Er zou te veel verkeer over die route gaan. Vorig jaar maakte NH Nieuws een reportage over de Zaanbrug. Hierin vertelt omgevingsmanager Willem Fontein over de tijdelijke locatie. Tekst gaat door onder de video.

De tijdelijke Zaanbrug komt op loopafstand van de huidige locatie - NH Nieuws

Het kost zo'n vier maanden om de noodbrug te maken. Omdat er een nieuwe verkeerssituatie ontstaat met eenrichtingsverkeer, zal één weekend het hele stuk afgesloten zijn. Daarnaast worden er door de nieuwe verkeerssituatie bomen gekapt. Deze gaan naar een houtzagerij op de Zaanse Schans. Een deel wordt later weer teruggeplant. Veranderingen De infrastructuur zal veranderen en het verkeer wordt goed in de gaten gehouden. Tijdens het monitoren wordt er gekeken of het verkeer goed doorstroomt. Als de plannen niet goed blijken te werken, kunnen er aanpassingen worden gedaan. Denk aan het aanpassen van verkeerslichten, wegafsluitingen, extra verkeersregelaars en de rijrichtingen aanpassen. Ook de scheepvaart zal de werkzaamheden merken. Zo wordt de brug maar eens per halfuur geopend en in de spits gesloten. De tijdelijke brug doet langer over openen en sluiten. Daarnaast is de brug een stuk lager, waardoor er meer schippers moeten wachten en het mogelijk langer duurt. "Het is een complexe puzzel", aldus gemeente Zaanstad. Om niet dezelfde fouten te maken als bij de Wilhelminabrug, is volgens gemeente Zaanstad bij de Zaanbrug de Fietsersbond beter betrokken. De gemeente vindt het belangrijk dat meer mensen de fiets pakken. Tijdens de online informatiebijeenkomst blijft de Fietsersbond over bepaalde situaties kritisch. Zo wordt een rotonde aangepast, waardoor fietsers hun voorrang verliezen. Iets wat zij liever niet zien gebeuren. 2023 De sloop en bouw van de Zaanbrug duurt ongeveer 12 maanden. Daarbij wordt de Zaanweg heringericht. Als alles soepel verloopt, zal eind 2023 de nieuwe Zaanbrug geopend worden.