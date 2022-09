Plaaggeest Kuipers dompelt FC Volendam in rouw met twee goals

Xavier Mbuyamba, die op de laatste dag van de transfermarkt werd aangetrokken, begon in de basis. Brian Plat verhuisde naar de rechtsbackpositie, Achraf Douiri werd geslachtofferd. Dat gold ook voor Henk Veerman, in zijn plaats speelde Gaetano Oristanio. De Italiaan zorgde ook voor het eerste gevaar met een kopbal. Doelman Jeffrey de Lange kon de bal keren. In de openingsfase kreeg ook Robert Mühren een grote kans op aangeven van Derry John Murkin. De spits schoot hoog over.



In de tegenstoot was Oliver Edvardsen kansrijk, maar ditmaal was keeper Filip Stankovic spelbreker. De daaropvolgende corner werd weggewerkt en kwam terecht bij Bobby Adekanye. Hij bedacht zich geen moment en schoot, tegen de verhouding in, raak: 0-1. Het puntloze Go Ahead kon niet lang genieten van de voorsprong. Carel Eiting haalde snoeihard uit en maakte daarmee de duizendste goal van FC Volendam in de eredivisie: 1-1. Hierna bleef Het Nieuwe Oranje op zoek naar doelpunten, maar zonder succes.

Bekijk hieronder de goal van Eiting: