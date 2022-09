Frustrerende avond op Het Kasteel voor FC Volendam na weer een harde nederlaag

Daags na de harde nederlaag tegen PSV is FC Volendam ook kopje-onder gegaan tegen Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel werd het een vervelende avond en eindigde het in 4-0. Grote man bij de Spartanen was Tobias Lauritsen met twee goals.

Damon Mirani (l) en Filip Stankovic balen flink na de 4-0 - Pro Shots / Mischa Keemink

Het is niet de week van Volendam, ondanks de kermis die dit weekend op het programma staat. Midweeks werd er al ruim verloren van PSV (7-1) en zaterdagavond leek het nog de goede kant op te gaan. Robert Mühren testte na vier minuten al Nick Olij met een geniepig schot. Enkele minuten later was het Henk Veerman die kiezelhard uithaalde. Olij redde katachtig op deze poging. In de tegenstoot kwam Tobias Lauritsen vrij voor het doel van Filip Stankovic. De Serviër kon de bal tegenhouden, waarna hij de corner er ook goed uithield. Na deze attractieve openingsfase was het niet gek dat de bal er na een kwartier al in lag. Vito van Crooij schatte een diepe bal van Olij goed op waarde en brak de ban: 1-0. Veerman testte Olij voor rust nog, maar die werd gered.

Valse hoop In de tweede helft kon Volendam lange tijd mee komen en hopen op de gelijkmaker. Die hoop werd twintig minuten voor tijd aan diggelen geschoten door Lauritsen: 2-0. Het verzet van het Nieuwe Oranje leek hierna gebroken, want vier minuten later maakte Lauritsen zijn tweede van de avond. In de slotfase zorgde de ingevallen Sven Mijnans voor het slotakkoord: 4-0. Opstelling Volendam: Stankovic; Douiri (W. Ould-Chikh/46), Plat, Mirani, Murkin; Benamar, Eiting (Nazih/87), Mühren (Oristanio/60); Van Mieghem (B. Ould-Chikh/60), Veerman, El Kadiri (Zeefuik/78)