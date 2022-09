Harde lessen voor Volendam in eredivisie: "Op dit niveau worden die fouten afgestraft"

Het was een teleurstellende avond voor FC Volendam op bezoek bij Sparta. De ploeg van Wim Jonk verloor met harde cijfers (4-0), maar vooral de manier waarop de tegengoals vielen, was typerend. "We hebben de goals te makkelijk weggeven", was dan ook de logische conclusie van aanvoerder Damon Mirani.

"We moeten verdedigend veel scherper zijn", vervolgt Mirani voor de camera van ESPN. "In de tweede helft staan we niet goed te dekken in de zestien. Die momenten worden op dit niveau gewoon afgestraft. Het is belangrijk dat we snel gaan leren van onze fouten."

Over het veldspel was de verdediger niet ontevreden. "We hebben ook aardig wat kansen gecreëerd. Het is zuur dat je dan op zo'n eenvoudige manier die eerste goal tegen krijgt met die lange bal van Olij. Onze kansen hadden we gewoon moeten benutten."

Tekst gaat verder onder de foto