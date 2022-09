FC Volendam en Eiting leren opnieuw harde les: "Moeten zelf gaan scoren"

FC Volendam liep vanavond tegen een uiterst vervelende en bovendien onnodige 2-3 nederlaag aan . Carel Eiting was met een schitterende treffer goed voor een doelpunt tegen Go Ahead Eagles, maar na afloop overheerste natuurlijk de wrange smaak van de verliespartij. "Als we willen gaan winnen, moeten we gaan eisen dat we zelf gaan scoren."

"Mensen kijken naar de stand en zullen zeggen dat we meer hadden verdiend, maar zo werkt het niet. We hebben gewoon weer nul punten. Net zoals tegen Sparta", aldus Eiting over de derde nederlaag op rij van FC Volendam. "Mijn gevoel zegt dat het begint bij het feit dat we zelf niet scoren. Natuurlijk geven we ook de doelpunten makkelijk weg, maar we moeten onszelf belonen door meer te gaan scoren."

Tekst gaat verder onder de video.