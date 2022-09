Regen helpt natuur uit de brand: niet langer verhoogd risico op natuurbrand

De regen van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat het risico op natuurbranden flink is afgenomen. Dat zorgt ervoor dat voor het eerst sinds juni er geen hoog risico meer op natuurbranden is. Voor de hele provincie is het 'dreigingsniveau' afgeschaald door de brandweer.

NH Nieuws/Laura Gremmee

"Ook de komende dagen blijft het regenen, dus het zal waarschijnlijk niet meer opgeschaald worden," vertelt weerman Jan Visser. Afgelopen zomer was er door de hitte en droogte brand in meerdere natuurgebieden, zoals in Castricum en IJmuiden. Het risiconiveau stond de hele zomer op fase 2, wat betekent dat er een groter risico op brand is. Dit heeft voornamelijk invloed op hulpdiensten, die bij deze fase met meer voertuigen uitrukken. Ook letten natuurbeheerders extra op het ontstaan van brandjes. Voor inwoners is er vrijwel geen verschil in wat je wel en niet kunt doen. De brandweer bepaald het risico op basis van windsnelheid, temperatuur, droogte en luchtvochtigheid. Ook kijken ze naar de weersvoorspelling voor de aankomende dagen en overleggen ze met de natuurbeheerders over wat zij zien in het natuurgebied. Droogte nog niet voorbij De regen en het afgenomen risiconiveau betekent niet dat hiermee de droogte weer voorbij is. Visser: "Dat is nog lang niet voorbij, de regen bevindt zich nu alleen op de bovenste laag van de grond." Om de droogtesituatie echt te verbeteren moet het langdurig regenen.