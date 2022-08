Noord-Hollandse grasvelden nog grotendeels groen ondanks droogte

Het heeft al bijna twee maanden niet meer geregend in Nederland. Toch zien grote delen van de graslanden in Noord-Holland er groen uit, zeker in vergelijking met de gele en dorre graslanden in Limburg, Zeeland en op de hoge zandgronden van de Achterhoek en de Veluwe. Dat blijkt uit nieuwe sattelietbeelden op Groenmonitor.nl van Wageningen Environmental Research.

Onderzoeker Gerbert Roerink vertelt dat het nu mogelijk is de 'groenheid' van graslanden vast te stellen, door de satellietbeelden te vertalen naar een groenindex die de hoeveelheid groene biomassa berekent. Nederland is hiervoor opgeknipt in ongeveer 40.000 vlakken.

Dat het droog is en dat de begroeiing in ons land daar onder lijdt, zal iedereen beamen. Maar wat precies de regionale verschillen van de droogte op het grasland zijn, was lastig vast te stellen. Daar brengt de Groenmonitor met zogenoemde 'groenindex-kaarten' van onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research verandering in.

Roerink: "De afgelopen drie maanden zijn er satellietbeelden genomen van drie verschillende momenten in 2022 (16 juni, 19 juli en 13 augustus) tijdens het groeiseizoen van gras. Volgens hem was er aan het begin van het groeiseizoen (op 16 juni) nog geen sprake van langdurige droogte, en staat het gras er in heel Nederland over het algemeen groen bij. "Na een droge april maand valt er in mei en juni nog wel wat regen, maar is al sprake van een bovengemiddeld neerslagtekort."

Roerink vervolgt: "Vanaf begin juli valt er bijna geen regen meer en op 19 juli zien we regionale verschillen in de groenindex optreden, welke het gevolg zijn van droogte. Met name in Limburg, Zeeland en op de Veluwe is al sprake van ernstige droogtestress waarbij het gras op grotere schaal verdord en afsterft." Op groenindex-kaart van 13 augustus zijn deze patronen in extremere vorm terug te zien.

Weinig droogtestress Noord-Holland

Volgens Roerink komen de patronen grotendeels overeen met de neerslagtekortkaart van het KNMI op 15 augustus. Maar hoewel het neerslagtekort in Noord-Holland ongeveer net zo groot is als in Brabant, heeft het gras in Noord-Holland minder last van de droogte.

Roerink: "Op Texel zie je dorre en gele grasvelden, aangezien daar gras op zand groeit. Maar Noord-Holland heeft veel veenweide-gebieden, die omringd worden door slootjes. Het hoge waterpeil in de sloten zorgt ervoor dat er meer water beschikbaar is voor het gras." Volgens Roerink lijkt er alleen nog geen einde aan de droge zomer van 2022 te komen: "De verwachting is dan ook dat de grasconditie verder zal verslechteren."