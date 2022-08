Egels sterven na droogte: Marleen had haar egelopvang gesloten, maar vangt ze nu toch op

Door de aanhoudende droogte hebben egels het zwaar. De dieren kunnen geen water vinden en ook eten is schaars. Egelopvangcentra in het land geven aan dat ze 40 procent meer egels moeten huisvesten ten opzichte van vorig jaar. Egelredder Marleen Landman uit Warmenhuizen luidt de noodklok: "Mensen kunnen zelf ook helpen en ik hoop dat ze dat doen."

Ze was eigenlijk al gestopt met haar egelopvang Dikke Prik in Warmenhuizen. Toen haar man Barend op 72-jarige leeftijd overleed aan kanker besloot ze na twintig jaar de stekker eruit te trekken. Toch zitten er weer drie egeltjes in de kooitjes in het huis van Marleen Landman waar de zieke diertjes een vip-behandeling krijgen. "Het is toch mijn passie en daarom heb ik besloten om op kleine schaal door te gaan."

Want in al die jaren heeft ze behoorlijk wat expertise als het gaat om het redden van zieke of gewonde egeltjes. Zo ontwikkelde ze een schimmelcrème en wondklei die door andere opvangcentra nog steeds gebruikt wordt. "Eigenlijk kan ik gewoon niet zonder de egels", vertelt ze aan NH Nieuws. "Het is zwaar zonder mijn man, maar dit helpt me ook om door te gaan."

Onbekende bacterie

Want nu de nood hoog is, kan Marleen niet stilzitten. Ze maakt zich grote zorgen om de egels die door droogte niet aan voedsel kunnen komen. "Slakken en wormen zijn diep in de grond gekropen en er is een tekort aan water. Daardoor krijgen ze allerlei infecties en er is nu ook een gevaarlijke onbekende bacterie bijgekomen waardoor egels onder de wonden komen te zitten."

En dus vangt Marleen bij hoge uitzondering toch wat egels op. Ze krijgen een lekker kippenpootje dat met veel gesmak wordt verorberd. Ook worden ze gewassen om de zieke diertjes te ontdoen van schimmel en schurft. "Ik word er verdrietig van, maar ook strijdbaar. Het gaat slecht met de egels, niet alleen door droogte maar ook door het spuiten van gif. Dat is funest voor de voedselketen en dat gaan wij uiteindelijk ook merken."

Mensen kunnen zelf ook wat doen om de stekelige beestjes te helpen. Zo kun je in de tuin een ondiepe bak met water neerzetten en nat kattenvoer. "Het beste is om de etensbak te overdekken, op internet kun je vinden hoe je een voederstation kunt maken. Geef vooral geen melk want daar gaan ze dood aan."

De zieke egel Loki kreeg vandaag een badje, bekijk hieronder de beelden: