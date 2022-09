Ab Geldermans heeft nu zijn 'eigen straat' en is er beduusd van: "Dit is prachtig"

Vier maanden geleden brak hij zijn heup . Het herstel verloopt weliswaar redelijk voorspoedig, hij maakt alweer wandelingetjes, maar voor zijn gevoel zou de revalidatie sneller mogen gaan. "Mijn spieren moeten steviger worden. Ik probeer ze zo veel mogelijk te trainen. Zodat we er weer wat vaker op uit kunnen. We lopen graag over het strand van Wijk aan Zee."

De ras-Beverwijker was tot tranen toe geroerd. "Ik vind het prachtig dat de mensen me op deze manier in het zonnetje zetten. Echt geweldig, dit geeft de burger moed." Hij kan wel een oppepper gebruiken.

Ab Geldermans (87) is na Annie Palmen, Rita Hovink, Marco Bakker en kunstenaar Jan van der Schoor de vijfde bekende Beverwijker naar wie een straat wordt vernoemd. Dat die in de nieuwe wijk Binnenduin ligt is extra bijzonder. Het is de plek waar Geldermans is opgegroeid. Zijn vader had er een tuinderij. Jonge Ab moest als kind de handen uit de mouwen steken, terwijl hij liever ging fietsen. Zijn vader verbood hem dat aanvankelijk. Maar moest later erkennen dat de keuze voor de fiets een juiste was geweest.

Geldermans mag voor zijn prestaties op de racefiets dan een eigen straat hebben gekregen; zijn vader heeft een standbeeld in Beverwijk. Het bronzen beeld de Tuinder (ook wel 'de Schoffelaar') op de kruising van de Plesmanweg en de Laan der Nederlanden is gemaakt naar voorbeeld van zijn vader. "Als je goed kijkt, herken je het gezicht van mijn vader er in", zegt Ab.

