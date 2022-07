Ab Geldermans leeft weer op tijdens de Tour: gebroken heup krijgt hem niet klein

Ab Geldermans uit Beverwijk won in zijn wielerloopbaan veel wedstrijden. Toch dankt hij zijn bekendheid onder vooral oudere wielerliefhebbers aan de gele trui in de Tour de France. Precies zestig jaar geleden droeg hij één dag het leiderstricot en tot op de dag van vandaag wordt hij daaraan herinnerd. Vooral nu tijdens de Tour staan soms spontaan mensen op zijn stoep die hem als kind hebben zien rijden en met hem op de foto willen. "Leuk toch? Het is niet niet voor niks geweest", zegt de levende legende, die met zijn 87 jaar de oudste nog levende ex-geletruidrager is.

Hij hoorde 'krak' en wist dat het mis was. Ab Geldermans (87) was zes weken geleden in de tuin aan het werk, verstapte zich, kwam ongelukkig neer en riep naar zijn vrouw Ilse: "Bel de ambulance maar, mijn heup is gebroken." Een juiste diagnose. Hij kreeg een nieuw gewricht en revalideert nu, moet als het ware opnieuw leren lopen. Dat is wennen voor iemand die graag lange wandelingen maakt. "Maar het gaat steeds iets beter, ik heb gister een half uur gelopen."

Toch is het ook nu weer vooral de gele trui in de Tour de France van 1962 die de aandacht trekt. Vaak is Jacques Anquetil in hetzelfde beeld gevangen. Aan de vijfvoudig Tourwinnaar heeft Geldermans veel te danken. En andersom trouwens. In de schaduw van de kopman van de vermaarde Saint- Raphaëlploeg groeide 'Appie' uit tot eerste luitenant van de vijfvoudig Tour de France-winnaar.

Geldermans heeft wat oude sportbladen en foto's op tafel uitgespreid. In zwart-wit trekt zijn wielerleven kriskras voorbij: trainend met zijn trainingsmaatje Coen Niesten, als winnaar van de Ronde van Duitsland, zegevierend in Menton-Rome, als Nederlands kampioen, eerste in een etappe in de Ronde van Spanje, winnaar van Luik-Bastenaken-Luik met een uitvergroting van het plaatje waarop hij als vluchter voor de gesloten spoorwegbomen moet wachten.

Maar goed, die Tour van '62. Anquetil maande hem in rit nummer zes met start in Dinard en finish in Brest mee te springen met een vluchtgroep. "Die reed zó hard dat ik bij aankomst als best geklasseerde renner de gele trui mocht aantrekken. Een dag later moest ik 'm helaas weer afstaan." Maar zijn kostje was gekocht. "Van die gele trui heb ik heel veel plezier gehad." Hij doelt op zijn sportzaak in het centrum van Beverwijk (alweer jaren gerund door zijn zoon Ab junior) die bloeide op zijn bekendheid. De ingelijste gele trui neemt er nog steeds een dominante plaats in.

Een loopbaan als beroepswielrenner dus en daarna als middenstander. En dat terwijl hij was voorbestemd als jongste van negen kinderen een rol te gaan spelen in het gemengde agrarische bedrijf van zijn vader. Als het aan hem had gelegen had de jonge Ab vaker koeien gemolken en aardbeien geplukt in plaats van te trainen op de racefiets. "Hij was daar niet enthousiast over. Werken moest ik. Het was een harde man."

