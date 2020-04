Ab Geldermans blij dat de Tour de France doorgaat: "Weer iets om naar uit te kijken"

BEVERWIJK - De Tour de France begint volgens de Franse krant Le Dauphiné dit jaar op 29 augustus. De in Nice vertrekkende karavaan komt op 20 september aan in Parijs. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Ronde van Frankrijk niet in juli wordt gehouden.

Fred Segaar/NH Nieuws

Ab Geldermans (85) is de oudste nog levende geletruidrager. Hij droeg het tricot één dag, in de Tour van 1962. Hij mocht 'het gouden habijt' aantrekken na de etappe van Dinard naar Brest. Geldermans bewaart de trui zorgvuldig achter glas. Logisch, het is een herinnering waaraan hij zijn naam en faam dankt. De Beverwijkse sportzaak die Ab junior al jaren jaren runt, kreeg er een kickstart door. tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

De Beverwijker is blij dat de Tour dit jaar wordt verreden. Hij mist het wielrennen, dat net als alle andere sporten stil ligt. "Goed om te horen dat de Tour dit seizoen doorgaat. Heb ik iets om naar uit te kijken. Dat vooruitzicht alleen al maakt me blij. Het is een heerlijke tijdspassering. Ik zou niet weten wat ik zonder de Tour had moeten doen."

Normaal gesproken is april de maand van de klassiekers. Geldermans is dan niet van de televisie weg te slaan. Aan Luik-Bastenaken-Luik heeft hij de mooste herinneringen. In 1960 won hij de klassieker. Oude koersen "Ze laten de laatste weken op tv wat oude koersen zien. Dat is leuk. Het zou mooi zijn de Luik-Bastenaken-Luik die ik won terug te kunnen zien, maar dat zal niet lukken. Er zijn alleen wat korte beelden van, een enkele flits onderweg en van de finish. Als ze aandacht besteden aan Luik-Bastenaken-Luik zal het denk ik gaan over de editie die Twan Poels won."

Geldermans mist niet alleen het wielrennen. Als Ajax-supporter doet het hem pijn dat de bal niet rolt. De leegte die daardoor is ontstaan vult hij met wandelingen met zijn vrouw Ilse. "Fietsen gaat helaas niet meer. Ik voel me niet meer veilig sinds ik ben aangereden. Maar lopen lukt best. We maken flinke wandelingen van soms wel een uur. We zijn net nog op de pier van Wijk aan Zee op geweest."

Tijdens de wandelingen zijn Ab en zijn vrouw er alert op mensen dat mensen niet te dicht in hun buurt komen. "We letten daar goed op. Hoe graag ik het ook zou doen, omhels ik ook mijn kinderen en kleinkinderen op dit moment niet. Wij willen nog even gezond blijven en van het leven genieten. Dat de Tour doorgaat, draagt daar zeker aan bij."