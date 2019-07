Oud-wielrenner Ab Geldermans (84) heeft een leven lang lol gehad van de gele trui

BEVERWIJK - Ab Geldermans (84) is de oudste nog levende gele truidrager van de Tour de France. Hij droeg de leiderstrui een dag in de Ronde van Frankrijk van 1962. Daarom was de Beverwijker vandaag extra geïnteresseerd in de verrichtingen van Mike Teunissen in de etappe naar Epernay.

Teunissen raakte zijn leiderstrui kwijt, maar volgens Geldermans hoeft hij niet te treuren. "Hij zal de rest van zijn leven plezier hebben van die twee dagen in het geel", zegt de 'ervaringsdeskundige.'

Echt bijzonder

Ab Geldermans wordt zelfs nu nog herkend. Mensen spreken hem nog steeds aan om het succes, hoe oud dat ook is. Ook heeft het hem geholpen bij de start van zijn maatschappelijke loopbaan. Geldermans dreef jaren een succesvolle sportzaak in het centrum van Beverwijk. Johan Cruijff deed ooit de opening. Inmiddels heeft zijn zoon Ab junior het overgenomen. "Die gele trui is echt bijzonder", zegt Geldermans. "Als je de gele trui hebt gedragen, heb je daar je leven lang plezier van."

Lees ook: Fietstour om te wennen aan fusie tussen Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland

Geldermans, die onder meer ook Nederlands kampioen werd en de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik won, droeg de trui als knecht van Jacques Anquetil. Hij kreeg in de etappe van Dinard naar Brest van zijn kopman de opdracht naar een vluchtersgroep te springen. Dat lukte. Die kopgroep ging vervolgens zó voortvarend door, dat de voorsprong bij de finish voor Geldermans voldoende was om de gele trui aan te trekken.

Trui niet laten liggen

"Het was niet de bedoeling dat Jacques op grote achterstand gereden zou worden. Maar toen ik in de gaten kreeg dat ik als best geklasseerde van die kopgroep het geel zou krijgen, heb ik toch wel een trapje extra gedaan. Want die trui, die laat je niet liggen."

Lees ook: Cees Bol kijkt ogen uit tijdens eerste dagen Tour de France

De volgende dag alweer raakte Geldermans het leiderstricot kwijt. Hij moest zijn kansen opofferen voor Anquetil die achterin het peloton zat te slapen toen er een groep met concurrenten weg reed. Beverwijkse Ab sleurde zeventig kilometer aan kop met de Fransman in zijn wiel. Bij de streep was Anquetils achterstand minimaal. Maar Geldermans was zijn gele trui kwijt. De geweldige inspanning van de Beverwijker bleek later voor Anquetil genoeg om de Tour te winnen.

"Ik moest me als knecht ondergeschikt maken aan het ploegbelang", kijkt Geldermans 57 jaar later terug. "Maar die trui, die nemen ze me niet meer af."