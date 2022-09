Huizer politiek wil details van veiligheidssituatie aan Roef na bedreigingen en explosie

Alle details van de reeks bedreigingen aan twee adressen aan de Huizer Roef moeten boven tafel om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is en wat er nog meer kan gebeuren. Dat stelt de Huizer fractie van de ChristenUnie. Met een reeks politieke vragen wil de partij van begin tot eind weten wat er aan de hand is in de straat.

Sinds de dreigementen en de ontploffing gaan er veel geruchten rond over wat er precies aan de hand is. Wat er precies speelt, is nog onduidelijk, maar justitie gaat ervan uit dat een ruzie in het drugsmilieu ten grondslag ligt aan de serie incidenten.

Een week later werden de maatregelen afgeschaald, maar niet snel daarna ging er 's nachts een explosief af en raakte een van de twee huizen zwaar beschadigd. De burgemeester, politie en justitie besloten daarna de twee huizen voor langere tijd op slot te doen en de bewoners ergens anders onder te brengen. Nu - twee maanden na de bedreigingen - wonen ze nog steeds ergens anders. Het is onduidelijk of en wanneer ze weer terugkeren.

De Huizer straat staat al twee maanden op z'n kop nadat burgemeester Niek Meijer plots twee huizen aan de straat afsloot om een toen nog onbekende veiligheidsdreiging. De bewoners werden in allerijl in veiligheid gebracht. De straat stond meteen daarna vol met zwaarbewapende agenten.

Buurt geschrokken

De hele situatie zorgt al met al voor een enorme schok onder buurtbewoners. "Burgers voelen zich door de situatie in hun veiligheidsgevoel aangetast en vragen zich af wat er nog meer kan gebeuren", betoogt raadslid Wessel Doorn.

Dat is ook de reden waarom zijn partij van detail tot detail wil weten wat er precies aan de hand is. Met een reeks raadsvragen wil de partij duidelijkheid over de tijdlijn van de gebeurtenissen: wanneer kwam er duidelijkheid over de bedreigingen, wat is er daarna gebeurd en waarom werden welke besluiten genomen.

Daarnaast wil de partij helderheid over de explosie bij de twee huizen en de aanloop daar naar toe. "Ondanks verscherpt toezicht vindt er binnen een week een explosie plaats. Dat roept veel vragen op. Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat er ondanks het verscherpt toezicht toch een explosie plaats kon vinden?", zo klinkt het.

Terugkeer bewoners

Ook klinken er zorgen over de bewoners van de straat. Dat gaat onder meer over de buurtbewoners van de twee afgesloten huizen.

De partij wil weten welke maatregelen er op korte en lange termijn worden genomen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de buurt te herstellen en de versterken. Ook moet er duidelijkheid komen hoe lang het verscherpt toezicht en de getroffen maatregelen nog blijven gelden.

Vanzelfsprekend wil de ChristenUnie ook meer weten over de achtergrond van de bedreigingen. De partij wil weten of het incident inderdaad mogelijk drugsgerelateerd is en uitgevoerd is door de georganiseerde misdaad. Ook wil de partij weten of er aanwijzingen zijn dat er een relatie is met mogelijke drugshandel in Huizen zelf.

De raadsvragen moeten nog worden beantwoord. Deze week spreekt de Huizer politiek erover.