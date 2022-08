Meer beveiliging: Huizer buurt volgehangen met camera's na dreiging en aanslag

Politie en justitie hebben afgelopen weekend meer beveiligingscamera's opgehangen rond de Huizer wijk Stad en Lande. Dat gebeurt om de buurt nog beter in de gaten te houden na de bedreigingen aan het adres van bewoners van twee huizen aan de Roef, waar drie weken geleden ook een explosie was.

De gemeente en politie kunnen niet veel kwijt over het ophangen van de camera's. In een reactie laten zij weten deze op te hebben gehangen 'in kader van het onderzoek naar de incidenten van afgelopen tijd'.

De camera's hangen rond de Roef, maar ook op meerdere andere plekken in de wijk Stad en Lande. Ze zijn gericht op de openbare weg.

De twee huizen aan de Roef werden een maand geleden plots gesloten uit 'ernstige veiligheidsoverwegingen'. Dat was tot grote verrassing van de buurt. De Huizer straat werd de dagen daarna bewaakt door zwaarbewapende agenten, de bewoners wonen nog steeds ergens anders.

Twee huizen nog afgegrendeld

De beveiliging werd na een paar dagen afgeschaald, maar weer fors opgeschroefd toen er vlak daarna een explosie was. Justitie vermoedt dat de dreiging voor de bewoners van deze twee woningen het gevolg zijn van een conflict uit het criminele drugsmilieu.

De dreiging aan de Roef is volgens de gemeente en de politie nog altijd onverminderd. Afgelopen week werd besloten dat de twee huizen nog zeker deze hele maand afgegrendeld blijven.

Hoe lang de camera's blijven hangen, is niet bekend.