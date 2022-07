Explosie in bedreigde woning Huizen, geëvacueerde omwonenden kunnen nog niet naar huis

Een woning in Huizen is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een ontploffing. Het gaat om een woning aan de Roef, één van de twee huizen die tot voor kort speciaal werden beveiligd door de politie. Buurtbewoners van omliggende huizen zijn tijdelijk elders ondergebracht en de straat is afgezet.

Door de explosie zijn alle ruiten van het huis gebarsten en een deel van de meubels is naar buiten gevlogen. Het huis aan de overkant, waar familie van de bewoner woont en ook werd beveiligd, is onbeschadigd. Niemand is gewond geraakt door de explosie, aldus de politie.

Afgelopen weekend besloot de burgemeester dit huis en een tegenover gelegen woning te sluiten uit ernstige veiligheidsoverwegingen. Politie en het Openbaar Ministerie hadden de burgemeester laten weten dat er onmiddellijk gevaar zou zijn voor omwonenden. Maar welke dreiging er exact was is niet bekend gemaakt.

Een speciale bewakingseenheid van de politie heeft de buurt dagenlang beveiligd. Daarbij werd zwaar geschut ingezet, de politie was aanwezig met automatische wapens en gepantserde wagens.

Tijdens de explosie van vannacht was de speciale bewakingseenheid niet meer aanwezig. De beveiliging van de politie was inmiddels afgeschaald, omdat het dreigingsbeeld verminderd was. Enkele dagen geleden werd ook een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dreiging op de twee woningen.

Burgemeester Meijer reageert: “Deze dreiging richtte zich vooral op de woning waar nu de explosie is geweest, midden in een woonwijk. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Uiteraard is iedereen in de omgeving enorm geschrokken. Eerst de sluiting en nu deze explosie. Dit leidt tot forse ongerustheid en vragen in de buurt. Ik ben mij er heel goed van bewust wat voor impact dit op hen heeft. Mijn zorg ligt nu bij de bewoners en omwonenden. We bekijken met alle betrokken partijen welke stappen gezet moeten worden.”