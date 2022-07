Gezin van gesloten woning in Huizen mag nog niet terug naar huis

Zondag 4 juli besloot de burgemeester twee woningen aan de Roef in Huizen maar liefst tien dagen te sluiten. Waarom de woningen dicht moesten is niet bekend, maar het Openbaar Ministerie en de politie lieten burgemeester Niek Meijer weten dat er 'onmiddellijk gevaar' zou zijn voor omwonenden. Op basis hiervan nam Meijer dit besluit en werden de bewoners uit huis geplaatst.

Maar deze beslissing was tegen het zere been van een gezin dat een van de twee huizen bewoont. Ze stapten naar de bestuursrechter om dit besluit van de burgemeester te schorsen. Vrijdagmiddag zaten de vader, moeder en zoon met hun advocaat in de rechtszaal. Aanwezig was onder anderen ook burgemeester Niek Meijer en de vertegenwoordiger van woningcorporatie de Alliantie, waarvan het gezin het huis huurt.