Burgemeester sluit uit ernstige veiligheidsoverwegingen twee woningen in Huizen

Het gaat om twee woningen aan Roef: nummers 3 en 6. De burgemeester heeft de woningen gesloten nadat politie en Openbaar Ministerie lieten weten dat er onmiddellijk gevaar zou zijn voor de omwonende. Burgemeester Meijer: “Uiteraard heeft zo’n sluiting grote impact op de bewoners. Zij zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. Ik ken geen details over de aard van deze ernstige dreiging. Wel is mij verzekerd dat het open houden van de woningen een gevaar kan opleveren voor de bewoners èn de omwonenden. Dat is voor mij voldoende om tot voorlopige sluiting over te gaan.”