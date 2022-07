Buurt Huizen geschokt door bedreiging buren: "Nooit geweten dat dit boven hun hoofd hing"

Voor buurtbewoners is het vooral gissen wat de exacte reden is dat hun buren zondagavond uit huis zijn gehaald en hun woningen gesloten zijn. Gezien de aanwezige politiemacht, die ook vandaag aanwezig was op en rond de Roef in Huizen, is het wel heel duidelijk dat het hier gaat om een serieuze dreiging. "Dit gebeurt niet als je door het rode licht bent gereden."

Wie vanaf de Loefzij de Roef inslaat, ziet in één oogopslag dat hier geen sprake is van een normale situatie. Vijf gepantserde politiewagens staan in de straat, bij iedere ingang één. De aanwezige politie draagt zwaar geschut en zijn niet te missen in het straatbeeld. Ze zijn geheel in het zwart gekleed, alleen hun ogen zijn niet bedekt en ze houden nauwlettend in de gaten wie er allemaal de Roef inloopt of -rijdt. Maar deze bewaking is er kennlijk niet voor niets. Hun aanwezigheid heeft alles te maken met de directe dreiging aan de bewoners van twee woningen aan de Roef. Voorbijgangers vinden het geheel ‘indrukwekkend’ en ‘heftig’ dat het zo moet. “Ik vind het heel erg voor de bewoners, maar ook voor de omwonenden”, stelt een vrouw op een fiets, die poolshoogte komt nemen. Kopje koffie Alle ogen zijn gericht op de aanwezige politie. Een aantal omwonenden en voorbijgangers groet de leden van de bewakingseenheid vriendelijk, een ander knoopt een gesprekje aan en een enkeling brengt ze een kopje koffie. Het oogt allemaal heel gemoedelijk.

Zondagavond was er volgens een buurtbewoonster ‘een invasie van agenten’. “Ik heb nog nooit zoveel politie bij elkaar gezien”, zegt ze. Nadat de vrouw met haar twee kinderen en familie, die direct aan de overkant woont, zijn veilig gesteld, heeft burgemeester Niek Meijer een rondje langs de huizen gemaakt. Hoed en de rand Hij heeft de omwonenden uitgelegd dat er ‘een dreiging’ is, waardoor de buren hun huis uit zijn gehaald. Tevens heeft hij laten weten dat de straat bewaakt zal gaan worden. Meer dan dat heeft hij niet gedeeld. Zelf heeft de burgemeester verklaard niet te weten wat de 'ernstige dreiging' inhoudt en dat hij gehandeld heeft op signalen van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Dat de burgemeester niet van de hoed en de rand zou weten, gaat er bij velen overigens niet in. Maar doordat de informatievoorziening zo beperkt is, speculeert de buurt nu volop wat er aan de hand is. Veel geruchten, weinig tot geen feiten, is wat deze maandagochtend de revue passeert.

"Dit is nu de meest veilige straat van het land. Hier gebeurt nu echt niets" Bewoner aan de roef in Huizen

De schrik zit er wel in, want wie verwacht nu dat dit gebeurt in de eigen wijk? Voorlopig zit het met de veiligheid wel snor. “Dit is nu de meest veilige straat van het land. Hier gebeurt nu echt niets”, klinkt tijdens een aantal gesprekken met buurtbewoners. Tegelijkertijd geeft de continu zichtbare aanwezigheid van bewakingseenheden aan dat het echt menens is. Dat besef is er bij iedereen. Mensenlevens staan op het spel. Niemand die het hardop uitspreekt, maar dat is wel vrij duidelijk. “Ik heb nooit geweten dat dit boven hun hoofd hing”, zegt een bewoonster. Terugkeer? Zorgen zijn er over een mogelijke terugkeer van de bewoners. Diverse buurtbewoners vragen zich af of hun buren, die nu in bescherming zitten, überhaupt nog terug kunnen komen. Wie dat bepaalt, wanneer hun terugkeer zou kunnen zijn en wat dat betekent voor de buurt; het blijven nog wel even onbeantwoorde vragen.

