Buurt bang na woningexplosie in Huizen: "Dit verwacht je niet, dit is zo'n mooie, lieve wijk"

Het is een wonder dat niemand gewond raakte door de explosie die vannacht in Huizen een woonhuis compleet verwoestte. Het huis werd niet bewoond: het werd vorige week door de burgemeester gesloten in verband met een ernstige bedreiging voor bewoners en omwonenden. Het pleintje werd toen een aantal dagen bewaakt door zwaarbewapende agenten.

Buurt bang na woningexplosie: "dit verwacht je niet, dit is zo'n mooie lieve wijk" - NH Nieuws

Die bewaking door agenten in kogelvrije vesten en met automatische wapens ging na een paar dagen over in 'verscherpt toezicht'. Dat toezicht lijkt niet scherp genoeg te zijn geweest, vannacht werd een van de twee gesloten woningen verwoest door een bom. Vijf buurhuizen werden ontruimd en het plein werd afgezet. De buurt is bang en geschrokken na de aanslag. "Eerst is van de week een waarschuwing geweest", zegt een mevrouw uit de buurt, "en nu hebben ze 'm echt gegooid." Bang Her en der zijn op de zondagmorgen na de explosie mensen met elkaar in gesprek op straat. "Dit is heel erg", zegt één van hen. "Tot hoe laat ben je wakker geweest?", vraagt iemand aan een buurvrouw met kleine oogjes. "Ik heb het half vijf zien worden." De buurt heeft er duidelijk genoeg van en is bang na de gebeurtenissen van afgelopen week. Een buurman zegt dat hij wel verwacht had dat er iets zou gebeuren. Er wordt veel gespeculeerd. "Een afrekening in het criminele circuit", denkt de één. "Drugshandel", vermoedt een ander. En weer een ander denkt dat Ridouan Taghi met de aanslag te maken heeft.

Gemeente overlegt In een schriftelijke verklaring laat burgemeester Niek Meijer weten bezorgd te zijn: "Eerst de sluiting en nu deze explosie. Dit leidt tot forse ongerustheid en vragen in de buurt. Ik ben mij er heel goed van bewust wat voor impact dit op hen heeft. Mijn zorg ligt nu bij de bewoners en omwonenden. We bekijken met alle betrokken partijen welke stappen gezet moeten worden.” Over de beveiligingsstatus van de Roef de komende tijd wordt in het gemeentelijke persbericht met geen woord gerept. Verwacht wordt dat de geëvacueerde bewoners in de loop van de dag weer naar hun woning terug kunnen.