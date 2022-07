Terugkeer van in veiligheid gebrachte Roefbewoners is uitgangspunt: "Zij zijn ook slachtoffer"

Hoewel de dreiging op de twee woningen aan de Roef nog altijd heel hoog is, wordt al wel nagedacht over een terugkeer van de bewoners. Burgemeester Niek Meijer zegt dat de gemeente de buurt hierover voorzichtig heeft gepolst, want hun terugkomst is zeker het uitgangspunt. Dat de in veiligheid gebrachte bewoners 'ook slachtoffers zijn', moet volgens de burgervader niet vergeten worden.

Op zondag 3 juli zijn de bewoners van de Roef 3 en 6 in allerijl uit hun woningen gehaald. Uit informatie van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bleek dat er een ernstige dreiging was op deze twee huizen. De burgemeester sloot de woningen voor tien dagen.

Nog altijd is er weinig bekend over wat er nu exact speelt. Inmiddels heeft de gemeente wel laten weten dat het gaat om een ruzie in het drugsmilieu.

Een week later, in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli, ging er ondanks verscherpt toezicht een bom af voor nummer 3. De woning raakte zwaar beschadigd. De voordeur lag eruit en door de enorme klap sneuvelden ook alle ramen. De twee aangrenzende huizen liepen eveneens schade op, waardoor de bewoners tijdelijk elders moesten worden ondergebracht.

In rep en roer

Voor iedereen was het duidelijk dat de dreiging menens was. De buurt was dan ook in rep en roer en de schrik zat er goed in. Op die zondagochtend zei een aantal bewoners tegen NH Nieuws, toen de emoties heel hoog waren, dat zij een terugkeer van de twee gezinnen niet mogelijk achten. Maar dat is op den duur wel de inzet, aldus de burgemeester.

Sterker nog; gemeente en politie hebben tijdens een bewonersbijeenkomst in de Thomaskerk al gevraagd hoe de omwonenden denken over een terugkeer en wat ervoor nodig is dat op een goede manier te realiseren. Zo kunnen de buren er alvast over nadenken en tegelijkertijd wennen aan het idee. Meijer zegt er wel bij dat het allemaal nog heel pril is.