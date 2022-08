Egmonds voetbalcomplex voorlopig van de baan, er mag niet gebald worden op bollenvelden

Op het terrein, dat nu nog wordt gebruikt voor bollenteelt, zouden vijf voetbalvelden komen met voorzieningen voor de drie Egmondse voetbalverenigingen. Probleem is dat de grond, waar het voetbalcomplex moet verrijzen, door de provincie Noord-Holland juist is aangewezen als bollenconcentratiegebied.

Dit houdt in dat in zulke gebieden bollenteelt juist mogelijk moet worden gemaakt of uitgebreid. Door het bouwen van een voetbalcomplex is het tegenovergestelde het geval. Dat kan alleen als de provincie daarvoor een ontheffing verleent, maar die ontheffing ontbreekt in dit geval.

Stikstofproblematiek

Ook voldoet de compensatie niet, die de gemeente Bergen in gedachte had voor de bollenteelt. En er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen die bij de bollenteelt worden gebruikt. De vraag is of dit impact heeft op de gezondheid van de voetballers. Volgens de gemeente zijn de gevolgen aanvaardbaar, maar daar denk de rechter dus anders over.

En dan is er ook nog de stikstofproblematiek. Door de komst van het voetbalcomplex zal er meer stikstofuitstoot zijn. Dat komt bijvoorbeeld door auto's die heen en weer rijden. De gemeente heeft onderzoek hiernaar gedaan, maar volgens de Raad van State is niet duidelijk geworden hoe groot de gevolgen zijn voor het omliggende natuurgebied.

Bakzeil

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Bergen bakzeil haalt bij de rechter. In 2019 vernietigde de Raad van State ook al het bestemmingsplan, omdat er onvoldoende rekening was gehouden met de omgeving en de stikstofproblematiek. Nu moet de gemeente dus opnieuw terug naar de tekentafel als ze het plan alsnog door willen zetten.

