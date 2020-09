Omstreden voetbalcomplex alsnog op bollenvelden bij de entree van Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - Wederom heeft de gemeenteraad besloten dat het nieuwe voetbalcomplex voor drie fuserende voetbalclubs uit de Egmonden op de bollenvelden bij de entree naar Egmond aan Zee komt. De fusielocatie is omstreden: omwonenden hebben grote bezwaren, en vorig jaar schoot de Raad van State het plan nog af.

De coalitiepartijen schaarden zich vanavond, zoals verwacht, achter de wijziging van het bestemmingsplan voor de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. De oppositiepartijen stemden tegen, want zij zien het sportpark aan de Hogedijk als een betere én goedkopere locatie.

In 2017, toen het plan voor de eerste keer door de raad werd geloodst, waren de verhoudingen in de raad vergelijkbaar. De partijen blijven van mening verschillen over het nut en de noodzaak van een voetbalcomplex van bijna zes miljoen euro op deze locatie.

Egmondia, Zeevogels en Adelbert

Door het besluit kan op de bollenvelden nu een voetbalcomplex komen voor de drie Egmondse voetbalclubs Egmondia, Zeevogels en Adelbert, tenzij de Raad van State opnieuw roet in het eten gooit.

Die besloot vorig jaar dat de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met de omgeving en de stikstofproblematiek. Het vernietigde bestemmingsplan is inmiddels gerepareerd, maar ook nu hebben omwonenden aangekondigd de gang naar de rechter weer te maken.