Ondanks 166 klachten en 3 scooters te water: Alkmaar tevreden over eerste maand deelscooters

"We zijn tevreden over de eerste maand." Dat stelt de gemeente Alkmaar na vragen van NH Nieuws. Sinds 12 juli kunnen deelscooters gehuurd worden in de stad. Ondanks dat er Alkmaarders zijn die klagen over (parkeer)overlast van de elektrische scooters, verwacht de gemeente dat die overlast zal afnemen. Ook wordt er gesproken met andere aanbieders.

Dat baseert de gemeente op ervaringen van verhuurder Go Sharing en andere gemeenten. "We zien dat een deel van de gebruikers en inwoners nog moeten wennen aan de scooters, maar ook dat steeds meer Alkmaarders kennis maken met deze vorm van deelmobiliteit."

Haarlem, Beverwijk, Zandvoort, Haarlemmermeer en Hilversum gingen Alkmaar voor. Als zesde stad in Noord-Holland heeft Go Sharing ook hier een vergunning voor een proef van twee jaar. Nu staan er 150 scooters, dat worden er 200 met daarbij nog eens 150 e-bikes.

Go Sharing becijferde eerder dat er bij hen in de eerste maand 136 klachten zijn binnengekomen. Bij de gemeente zijn dat er 30 geweest. "Dat ging om hinderlijk parkeren, maar daarbij zitten ook vragen over het systeem en de werkwijze van de aanbieder."

Elk kwartaal evalueert de gemeente met aanbieder over hoe het gaat. "Daarin kijken we of zij zich houden aan de vergunning, maar ook hoe het gebruik en overlast zich ontwikkelt." Afgelopen week is de eerste maand doorgenomen. Volgens Go Sharing kwam daar onder meer uit naar voren dat de parkeerzone bij het station meer aandacht verdient.

Andere aanbieders

Of er ruimte is voor meer deelscooterverhuurders laat de gemeente afhangen van de resultaten van de nu lopende pilot met Go Sharing. "Er zijn verkennende gesprekken met anderen, maar we zijn terughoudend in het toestaan van meer aanbieders van deze vorm van deelmobiliteit."

"Eerst moet blijken of het een toegevoegde waarde is voor onze gemeente. Het staat aanbieders vrij om een vergunning aan te vragen. Elke aanvraag zal afzonderlijk beoordeeld en getoetst worden."

En voor nu houdt de gemeente ook vast aan het maximaal vergunde aantal deelscooters voor Go Sharing (200 scooters en 150 e-bikes, red.). "We weten dat zij graag meer voertuigen willen plaatsen. Maar we willen eerst meer inzicht krijgen in het gebruik voor we over verdere uitbreiding gaan praten."

Een volgend evaluatiemoment van de deelscooters is in oktober gepland.