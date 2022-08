Ook deelscooters in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo? "We zijn in gesprek"

Inwoners van de BUCH-gemeenten kunnen mogelijk ook aan de elektrische deelscooter. Verhuurder Go Sharing is in gesprek met Heiloo, Castricum, Bergen en Uitgeest. De stranden in de duinstreek zouden daardoor ook bereikbaar worden vanuit Alkmaar, waar de scooters nu een maand actief zijn.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"We voeren inderdaad gesprekken met Go Sharing omdat zij hun netwerk willen uitbreiden naar onze kustgemeenten. Maar wat de precieze status is, is niet bekend. De gesprekken zijn gaande", aldus een woordvoerder namens de vier gemeenten. In Alkmaar biedt Go Sharing nu ruim een maand de deelscooters aan. Volgens het bedrijf is de gemeente positief over hoe de pilot tot nu toe gaat. "We hebben deze week het eerste evaluatiegesprek met Alkmaar gevoerd. Wij zijn zelf tevreden en de gemeente ook." Tekst gaat verder onder kader.

De gemeente Alkmaar wil niets kwijt over het evaluatiegesprek met de deelscooterverhuurder. "Wij zijn vergunningverlener in deze. Wel rapporteren we periodiek aan de gemeenteraad, en berichten daarover." Daarnaast zijn er door vier partijen raadsvragen gesteld over de scooters. Het antwoord daarop laat nog op zich wachten, net als op vragen die NH Nieuws gesteld heeft.

"Er zijn 4.700 Alkmaarders die de app hebben gedownload, en met tot nu toe 5.650 verhuringen is elke scooter zo'n 1,9 keer per dag gebruikt", becijferde Go Sharing de eerste maand deelscooteren in Alkmaar vorige week aan NH Nieuws. "Met de gemeente hebben we in de evaluatie deze data ook gedeeld", vertelt woordvoerder Teun Kolner. "We zijn heel tevreden, maar hadden eigenlijk op meer ritten gehoopt. Maar Nederland is nu nog op vakantie, dus we verawachten na de zomer wel een toename te zien." "Qua (parkeer)overlast kunnen we na een maand stellen dat alle 136 meldingen binnen 24-uur zijn afgehandeld. Ook de gemeente heeft bij ons overlast gemeld, en die zeiden tevreden te zijn, ook met de bereikbaarheid van onze klantenservice." Parkeerplaats station Rondom station Alkmaar zijn wel verbeteringen nodig. "Net als in het centrum van Alkmaar, mag je daar de scooter niet overal parkeren. Die zones zijn afgestemd met de gemeente. Maar we zien dat de scooters daardoor nog te veel aan de randen van het stationsgebied worden achtergelaten, en dat willen we niet." Tekst gaat verder onder foto.

Parkeerzone bij station Alkmaar / Go Sharing-app - NH Nieuws

"Er is namelijk wel een speciale parkeerplaats bij het station (zie foto hierboven)", legt Kolner uit. "Bij het busstation, tegenover Hotel Stad en Land, is een parkeervak. Die is nu alleen digitaal te zien in de app, maar we willen dat daar ook fysiek aan gaan geven. Dan zijn ze eenvoudiger te vinden en stimuleert dat hopelijk ook de combinatie trein en deelscooter." De deelscooters zijn in Alkmaar alleen nog te gebruiken binnen grenzen van de voormalige gemeente Alkmaar. "Ze hebben ons gevraagd de hele gemeente te bedienen. Dus ook De Rijp en Stompetoren. Daar gaan we nu mee aan de slag. Naast dat we dus met de BUCH-gemeenten praten." Elk kwartaal evalueert Go Sharing met de gemeente Alkmaar. Een volgend gesprek is in oktober gepland.